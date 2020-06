Cordelista carpinense homenageia Benito de Paula

A arte e a cultura têm o poder de aproximar as pessoas, independente da distância, nacionalidade ou idioma falado. E não é que um cordelista pernambucano produziu uma série de folhetos de cordel homenageando a cidade do Rio de Janeiro e o cantor, compositor e pianista friburguense, Benito di Paula, um dos principais nomes da Música Popular Brasileira (MPB).

O autor das obras é o escritor e cordelista Ivaldo Batista – que também é professor de História -, autor de seis livros e mais de 300 folhetos de cordel com temática diversificada. Os livretos foram enviados pelo próprio autor à redação de A Voz da Serra. O primeiro, dedicado à capital do Estado, é intitulado: “Rio de Janeiro: 455 anos da Cidade Maravilhosa, capital da arte e do samba”. O segundo: “Eu vi o Rio: de Bondinho e Trenzinho olha só o que eu vi”. E o terceiro, em homenagem ao músico friburguense: “Benito di Paula: Amigo do sol, amigo de seu lua. Um piano entrou no samba”, além de cordeis sobre os principais times de futebol cariocas.

O folheto sobre Benito di Paula conta com 12 cordeis e o primeiro deles faz menção à Nova Friburgo como cidade natal do ícone da MPB: “…Lá em Nova Friburgo ele nasceu / No dia vinte e oito de novembro (28/11) / Ano Um Nove Quatro Um, em lembro (1941) / Duas guerras o mundo conheceu / O Rio de Janeiro então nos deu / Com muita alegria esse guerreiro / Que pôs no samba, piano maneiro / Eu recordo com tanta nostalgia / Um piano em perfeita harmonia / Com Benito sambista brasileiro”.

O autor

O escritor cordelista Ivaldo Batista é natural de Carpina-PE. É membro efetivo da União Brasileira de Escritores (UBE); da União Carpinense de Escritores e Artistas (Ucea); do Instituto Histórico de Jaboatão dos Guararapes; e da Academia Internacional de Literatura e Arte (Aila). Também é formado em História pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), bacharel em Teologia e pós-graduado em História de Pernambuco.

Fonte: avozdaserra.com.br

Foto: Reprodução