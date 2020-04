Corpo de Bombeiros combate incêndio na Delicatéssen São José em Carpina

O 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros Floresta dos Leões foi acionado para combater um incêndio na Delicatessen São José, situada a Av. Agamenon Magalhães, 285, bairro São José, na cidade de Carpina.

Pelo que foi constatado um vazamento no botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP) deu origem ao incêndio que destruiu parte do estabelecimento.



A atuação rápida do 7º Grupamento de Bombeiros conseguiu evitar a destruição da edificação e dos imóveis vizinhos. Segundo o comandante TenCel Edson Marconni , “as 16h24min os bombeiros já estavam no local, ou seja, em três minutos os bombeiros iniciavam o combate às chamas”.

O incêndio foi extinto completamente as 17h, foram utilizadas duas viaturas, 1.500 litros d’água e nove bombeiros militares trabalharam na ocorrência.



Atuaram diretamente no combate os seguintes militares: Sgt Castro, Sgt Lacerda, Sgt Teles, Cb Elizangela e Sd Jadson.



O Coordenador da Defesa Civil de Carpina, Sérgio Wicks, esteve no local e vistoriou o estabelecimento após liberação dos bombeiros.

Confira as imagens divulgadas pelo 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros: