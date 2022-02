Corpo de mulher é achado em bueiro em Glória do Goitá

O corpo de uma mulher foi encontrado num bueiro, na manhã desta terça-feira (1º), no município de Glória do Goitá, na Zona da Mata de Pernambuco. O cadáver foi achado um dia depois de a estudante Jailma Muniz da Silva, de 19 anos, ser estuprada e assassinada na mesma cidade.

A mulher morta foi encontrada por moradores no bairro Capuchinho, perto da delegacia de Polícia Civil do município. O corpo estava em avançado estado de decomposição, dentro de uma tubulação em uma área em que havia bastante vegetação.

Segundo testemunhas, trata-se do corpo da jovem Kauany Mayara Marques da Silva, de 18 anos, que desapareceu de casa na noite do sábado (29), no Centro. Parentes da jovem reconheceram o corpo e a roupa como sendo igual a uma usada pela jovem desaparecida.

A Polícia Civil não confirmou a identidade da pessoa morta e disse que está investigando o desaparecimento da jovem. A mãe de Kauany foi até o local, mas passou mal e precisou ser socorrida.

Desde a última semana de janeiro, Kauany morava num quarto alugado. O dono do local, Severino Brás Gonçalves, disse que, na noite em que a jovem desapareceu, ouviu uma briga entre ela e um homem.

“Ele pegou no braço dela e [ela falou] ‘me solta, me solta’, aí eu acho que ele soltou e depois ela deu aquele grito e correu para dentro. No fim das contas, calou-se, não ouvi mais ninguém falar”, afirmou.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas logo depois que o corpo foi achado no bueiro e a região foi isolada para a realização de perícias.

O Corpo de Bombeiros e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram chamados para remover o corpo do local, para que sejam feitas outras perícias e para que a identidade da vítima seja confirmada.

Outra morte

Na manhã da segunda-feira (31), o corpo da jovem Jailma Muniz da Silva, de 19 anos, foi encontrado num matagal na zona rural de Glória do Goitá. Segundo parentes, a estudante saiu de casa para levar comida para a mãe e para o irmão, que trabalham na lavoura de limão (veja vídeo acima).

Durante o trajeto, foi abordada pelo criminoso, estuprada e morta. O irmão dela, ao estranhar a demora para a chegada dela, foi procurá-la e encontrou o corpo. Moradores da área informaram que o assassino se escondeu na mata.

A Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (1º), fazia buscas na região para localizar o homem suspeito do crime.

