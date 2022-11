Corpo de paraibano é encontrado dentro de geladeira lacrada com concreto em Pernambuco

O corpo do paraibano Adonias Ferreira da Costa, de 21 anos, que estava desaparecido há cerca de 20 dias, foi encontrado dentro uma geladeira lacrada com concreto, na quinta-feira (3), em Itapetim, no Sertão do Pajeú de Pernambuco. O refrigerador estava ligado na tomada, e o cadáver, em avançado estado de decomposição.

A Polícia Civil chegou ao local após denúncias de mau cheiro e presença de moscas. Há suspeitas de que no apartamento funcionava uma clínica. O corpo estava na cozinha amarrado e preso na geladeira.

Autoria e motivação do crime serão investigados pela polícia. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco e aguarda retorno.

Policiais que foram até o local conseguiram permissão com o dono do imóvel para abri-lo, uma vez que o inquilino não foi localizado. Os agentes encontraram o corpo dentro da geladeira.

Familiares de Adonias foram a Itapetim para confirmar que o corpo achado era, de fato, do jovem.

Natural da cidade paraibana de Matureia, Adonias saiu da casa de uma irmã em Teixeira, também na Paraíba, no último dia 13 de outubro. Ele afirmou que iria para a casa da mãe, em sua cidade natal, mas não chegou.

O carro em que o jovem estava foi achado na cidade de Itapetim menos de uma semana depois do sumiço dele. O paradeiro de Adonias, no entanto, permanecia desconhecido.

