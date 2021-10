Corpo encontrado em carro capotado é de estudante que sumiu em Vitória de Santo Antão, diz polícia

O corpo encontrado dentro de um carro capotado às margens da BR-232 é do estudante de educação física Wendell Higor Santos de Almeida, de 27 anos, confirmou a Polícia Civil nesta quinta-feira (28). Segundo a corporação, o reconhecimento foi feito pelo pai do estudante, na noite da quarta (27), mesmo dia em que o veículo foi localizado.

O estudante estava desaparecido desde o dia 19 de outubro em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul, onde morava com a família.

O corpo foi encontrado dentro do automóvel dele, que foi localizado capotado em um local de difícil acesso, em Pombos na mesma região, às margens do quilômetro 63 da BR-232, no sentido Recife.

O jovem também trabalhava como motorista de transporte de passageiros por aplicativos e usava um veículo Mégane prateado.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi enviada para o local. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) também foram acionados. Após a realização da perícia preliminar, o corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), na capital pernambucana.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que está investigando uma “morte a esclarecer” de um encontrado em avançado estado de decomposição em um carro, na BR-232.

Desespero

Parentes e amigos de Wendell Higor se mobilizaram em busca do rapaz, mas ele não foi encontrado. A mãe dele, Fátima Rito, registrou um boletim de ocorrência no dia 20 de outubro. O caso é apurado pela Polícia Civil como desaparecimento.

Em entrevista, Fátima lembrou que o último contato pessoal com o filho ocorreu no dia do desaparecimento, quando eles passaram a tarde juntos. Foram a Gravatá, no Agreste, e depois voltaram para Vitória de Santo Antão.

O estudante deixou a residência da mãe por volta das 18h30. Uma hora e meia depois, Fátima disse que tentou entrar em contato com ele, mas não conseguiu. Desde então, a família percorre bairros e cidades próximas em busca de informações.

*G1PE