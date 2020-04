COVID-19: Glória do Goitá implanta triagem preventiva na Unidade Mista Maria Gaião Guerra

A Prefeitura de Glória do Goitá, através da Secretaria Municipal de Saúde, está intensificando as ações preventivas contra o novo coronavírus. Entre as iniciativas está o espaço para triagem preventiva na Unidade Mista Maria Gaião Guerra. Com esta nova medida, os pacientes passarão por um processo de triagem antes de receber a ficha de atendimento: medição da temperatura do corpo, aferição de pressão arterial e teste glicêmico.

Caso o morador apresente sintomas do coronavírus, será encaminhado para uma sala de atendimento especial e isolada. Para as demandas mais simples, a exemplo de retirada de um medicamento, o paciente procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) da área onde reside. “Isso evitará um número maior de pessoas circulando pelo ambiente hospitalar e, com isso, impedirá a possível proliferação do vírus.

Uma barreira no portão da unidade também impedirá a entrada de populares que circulam aleatoriamente pelo local. Para isso, além dos vigilantes municipais, foram contratados seguranças particulares. Já os disciplinadores terão a missão de organizar a entrada dos veículos, apenas ambulâncias terão acesso. Mas caso algum paciente necessite de um atendimento de urgência e seja socorrido em carro particular, terá o acesso liberado.

A Prefeitura de Glória do Goitá anunciou ainda que outra medida adotada pela administração será a instalação de barreiras sanitárias nas entradas da cidade. Assim, os veículos serão desinfectados e os visitantes responderão um questionário preventivo, além de receber orientações básicas de higiene pessoal.

A cidade de Glória do Goitá apresenta um paciente diagnosticado com o COVID-19 e outros três casos suspeitos na cidade.