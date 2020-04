COVID-19 / Oito municípios que integram o COMANAS suspendem contrato de prestadores de serviço na Educação

Um total de oito prefeituras que fazem parte do Consórcio dos Municípios da Mata Norte e Agreste Setentrional de Pernambuco (COMANAS) suspenderam os contratos temporários com servidores prestadores de serviço na Educação.

A medida para os cortes com gastos de pessoal ocorreu por conta da queda de arrecadação provocada pela pandemia do novo coronavírus. Com a decisão, os servidores contratados ficarão com os salários suspensos até a retomada das aulas na rede municipal, o que não tem nenhuma previsão.

Até o momento os municípios que suspenderam contratos de prestadores de serviço na Educação por ocasião do COVID-19 foram: Chã de Alegria, Paudalho, Timbaúba, Aliança, São Lourenço da Mata, Feira Nova, Glória do Goitá e São Vicente Ferrer. As prefeituras não informaram o quantitativo de servidores que foram exonerados e o impacto dessa redução na economia dessas cidades.

A prefeitura de Lagoa de Itaenga decidiu pela redução dos salários dos prestadores de serviço na Pasta da Educação Municipal. Não houve exoneração.

O COMANAS é formado por um total de 26 municípios. Desse quantitativo ainda não se pronunciaram sobre a suspensão dos contratos as prefeituras de Carpina, Lagoa do Carro, Nazaré da Mata, Goiana, Casinhas, Machados, Passira, Itaquitinga, Tracunhaém, Buenos Aires, Ferreiros, Itambé, Salgadinho e Limoeiro. Os prefeitos estarão se reunindo esta semana para decidirem sobre esse assunto.