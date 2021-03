COVID-19: Óbitos confirmados em Carpina e Lagoa de Itaenga

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, na última segunda-feira (15), 921 casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, 73 (8%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 848 (92%) são leves. Agora, Pernambuco totaliza 318.449

casos confirmados da doença, sendo 33.627 graves e 284.822 leves, que estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha. Além disso, o boletim registra um total de 273.219 pacientes recuperados da doença. Destes, 20.164 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 253.055 eram casos leves.

Também foram confirmados laboratorialmente 28 novos óbitos (18 masculinos e 10 femininos), ocorridos entre os dias 21/10/2020 e 14/03/2021. As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios de Araripina (1), Carpina (1), Caruaru (6), Jaboatão dos Guararapes (5), João Alfredo (1), Lagoa do Itaenga (2), Lajedo (2), Paulista (1), Pombos (1), Quipapá (1), Recife (3), Santa Cruz do Capibaribe (2), São Lourenço da Mata (1) e Serra Talhada (1). Com isso, o Estado totaliza 11.411 mortes pela doença.

Os pacientes tinham idades entre 37 e 93 anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (1), 40 a 49 (3), 50 a 59 (4), 60 a 69 (5), 70 a 79 (8) e 80 ou mais (7). Do total, 19 tinham doenças pré-existentes: doença cardiovascular (13), diabetes (4), doença renal (4), hipertensão (2), tabagismo/histórico de tabagismo (1), doença neurológica (1), imunossupressão (1), histórico de AVC (1) e doença respiratória (1) -um paciente pode ter mais de uma comorbidades. Os demais seguem em investigação.

Carpina registra um total de 1.658 casos confirmados de COVID19, além de 78 óbitos e 1.305 pacientes recuperados. Lagoa de Itaenga 462 casos confirmados somam 462 e 12 óbitos.