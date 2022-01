Covid-19: PE autoriza a vacinação de todas as crianças com comorbidades, com deficiência, além de quilombolas

Com a chegada, de nova remessa de vacinas contra a Covid-19 para crianças, Pernambuco realiza mais um avanço na imunização deste público. A partir de agora, os municípios poderão vacinar todos os meninos e meninas de 5 a 11 anos com comorbidades, com deficiência permanente e as pertencentes às Comunidades Tradicionais Quilombolas. Além disso, por orientação do Comitê Técnico Estadual para Acompanhamento da Vacinação e pactuação entre o Estado e os gestores municipais, ficou definida também a autorização para iniciar a proteção das crianças por faixa etária de forma decrescente, contemplando, inicialmente, as com 11 anos de idade, a partir da disponibilidade de doses em cada município.

“Precisamos trabalhar fortemente a vacinação no Estado, principalmente das populações mais vulneráveis. Pactuamos na Comissão Intergestores Bipartite um importante avanço na proteção de nossas crianças com a inserção de novos grupos e a imunização das crianças com 11 anos. Contamos com o apoio dos gestores municipais na elaboração de estratégias de vacinação para que possamos proteger esse grupo de forma célere”, destacou o secretário estadual de Saúde, André Longo.

Com a expectativa para chegada de novas doses da vacinas da Pfizer/Comirnaty, indicada para o uso pediátrico, ficou definido que novos avanços por faixa etária serão feitos a partir da disponibilização de doses nos estoques de cada município e das estratégias adotadas para garantir o acesso à imunização.

“Em nosso Estado, contamos com uma estimativa de 178.405 na faixa etária dos 11 anos, e neste momento, é primordial a absorção dos grupos elegíveis visando o início de novos esquemas vacinais e a ampliação da oferta da proteção para novos grupos etários. Para a próxima semana, esperamos receber novo quantitativo de doses, o que possibilitará o incremento do grupo formado por crianças com 11 anos de idade”, afirmou a superintendente de Imunizações, Ana Catarina de Melo.

No grupo de comorbidades, elencadas pelo Plano Nacional de Operacionalização (PNO), estão a diabetes mellitus, as pneumopatias crônicas graves, anemia falciforme, doenças cardiovasculares, obesidade grave, doença renal, cirrose hepática e imunossuprimidos. “Os pais, ou responsáveis, devem estar atentos aos anúncios feitos pelos seus municípios sobre a autorização e/ou agendamento para este grupo”, completou a gestora.