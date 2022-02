Covid-19: Pernambuco convoca para vacinação das crianças

Em Pernambuco, 1.182.444 crianças entre 5 e 11 anos devem se vacinar contra a Covid-19. No entanto, pouco mais de um mês após o início da imunização neste público, apenas 30% dos pequenos receberam a primeira dose. A baixa cobertura vacinal nesta faixa etária preocupa os especialistas e acende o alerta para a vulnerabilidade dos pequenos não vacinados. Ao longo desta semana, Estado e municípios realizam força-tarefa para alavancar a vacinação deste grupo, com encerramento no ‘Dia C’ de vacinação no próximo sábado (26/02).

“Uma cobertura vacinal baixa implica riscos não apenas para as crianças, mas para toda a sociedade. E não podemos correr riscos desnecessários. As vacinas, além de seguras, salvam vidas, já está mais do que comprovado. As estratégias desenvolvidas pelos municípios, com apoio do Estado, estão atingindo locais de grande circulação dos pequenos, como as escolas. Para o Dia “C”, no próximo sábado, os gestores devem ampliar ainda mais o acesso à vacina, desburocratizando o processo de imunização dos nossos pequenos”, alerta o secretário estadual de Saúde, André Longo.

A superintendente de Imunizações da SES-PE, Ana Catarina de Melo, reforça que Pernambuco tem expertise na vacinação de crianças e que os municípios são capacitados para proteger os pequenos. “Ter, até o momento, apenas 30% desse público vacinado com a primeira dose contra a Covid-19 revela como o processo está lento, o que nos preocupa, já que, tradicionalmente, Pernambuco sempre imunizou muito rápido as crianças nas campanhas de vacinação. Nós sabemos como vacinar os pequenos. É preciso lembrar que estamos no período de retorno às aulas, assim como da circulação da Ômicron, então a vacina, estratégia efetiva e eficaz, é essencial”, reforça a superintendente de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Ana Catarina de Melo.

Na última sexta-feira (18/02), Pernambuco recebeu mais 233.360 doses de vacinas destinadas às crianças, entre Pfizer e Coronavac, o que garantiu abastecer o estoque dos municípios para as estratégias de avanço da imunização deste público. Desde o início da campanha, a SES-PE já distribuiu 851.186 doses para o público infantil aos municípios pernambucanos.