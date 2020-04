COVID-19/ Prefeitura de Timbaúba vai distribuir 50 mil máscaras de proteção para a população

A Prefeitura de Timbaúba iniciou a confecção de 50 mil máscaras de proteção contra o novo coronavírus. A fabricação das máscaras está sendo realizada no Polo de Costura, localizado no prédio da Secretaria de Meio Ambiente e no Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos (SCFV). A iniciativa é uma parceria firmada entre as Secretarias de Saúde, Assistência Social, Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.

Dez costureiras timbaubenses foram contratadas e mais seis foram disponibilizadas, gerando assim, renda para essas profissionais neste período de pandemia.

O prefeito Ulisses Felinto também assinou a ordem de compra dos tecidos, linhas e sacos plásticos para armazenamento das máscaras.A intenção do Governo Municipal é que já no próximo final de semana os timbaubenses recebam as máscaras gradativamente de acordo com a produção, as entregas serão realizadas nas feiras livres, nas agências bancárias, lotéricas, supermercados, em suas residências, entre outros locais.

A entrega a população seguirá um cronograma. Os locais que apresentam aglomerações receberão primeiro. Primeiramente será entregue nas feiras livres, em seguida em frente a agências bancárias e lotéricas, supermercados, farmácias, padarias, rodoviária e etc. Em terceiro lugar os funcionários públicos de serviços essenciais como: Urbanos, Obras, Assistência Social, agentes de trânsito e etc, em seguidas as pessoas que fazem parte dos grupos de risco e por fim nas residências.

A cidade de Timbaúba apresenta um total de quatro casos confirmados da COVID-19, desse total há o registro de dois pacientes que apresentam cura clínica e dois óbitos.