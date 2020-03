COVID-19// Sobe para 37 o número de casos confirmados em PE

Nas últimas 24 horas, Pernambuco registrou quatro novos casos confirmados. Um deles é em Olinda, o primeiro caso confirmado do município. Os outros três casos novos são do Recife. Agora, são 37 confirmações, três casos prováveis e 310 casos em investigação. Outros 375 já foram examinados e descartados pelos médicos.

Das 37 confirmações, nove pacientes estão hospitalizados e 25 cumprem isolamento domiciliar. Desde a quinta-feira passada, o Estado também já registrou três casos de cura clínica, pessoas que estavam internadas e conseguiram debelar a infecção viral, tendo condições de receber alta.

Vacinação

Nesta segunda-feira (23), idosos maiores de 60 anos e profissionais de saúde começam a receber a vacina contra gripe. Eles são o público-alvo da primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe, que foi antecipada em um mês. Nesta primeira fase, Pernambuco tem uma população avacinar de 1.148.115. O objetivo da antecipação é proteger os pernambucanos contra três vírus da influenza – A(H1N1), A(H3N2) e B -, evitando adoecimentos e, consequentemente, o impacto nos serviços de saúde neste momento da ocorrência de casos do novo coronavírus.

Neste ano, a campanha contra a influenza será feita em três etapas. Além dos idosos e profissionais de saúde, poderão ser vacinados, entre 16 de abril e 08 de maio, professores das escolas públicas e privadas e profissionais das forças de segurança e salvamento, além das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, que devem apresentar prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina.

A terceira etapa, entre 9 e 22 de maio, serão contempladas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Nessa última fase, ainda foram acrescidos os adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoa com deficiência(física, auditiva, visual, intelectual ou múltipla), inclusos na campanha contra a influenza neste ano. O Dia D, para todos os públicos, será em 9 de maio.

Ao todo, poderão ser imunizados, durante as fases da campanha, mais de 2,9 milhões em Pernambuco. A meta é vacinar, no mínimo, 90% desse contingente.