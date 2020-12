CPRH desativa lixão que funcionava há 22 anos no município de Surubim

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) participou, na última terça-feira (16), do encerramento das atividades do lixão do município de Surubim, no Agreste, que funcionava à margem do rio Caiaí, afluente do rio Capibaribe. Com isto, sobe para 114 a quantidade de municípios pernambucanos que passaram a tratar corretamente os seus resíduos sólidos, destinando os mesmos para aterros sanitários licenciados. “Todo o resíduo gerado no município de Surubim será levado agora para o aterro sanitário localizado em Caruaru. Isto significa melhoria na condição ambiental da região, com repercussão direta na qualidade de vida da população do município, que deixa de sofrer as consequências provenientes do lixo depositado a céu aberto”, comentou o diretor de controle de fontes poluidoras da CPRH, Eduardo Elvino. De acordo com a analista ambiental da CPRH, Anna Eduarda Falcão, que coordenou o processo da desativação do lixão de Surubim, juntamente com a Prefeitura local, o processo para finalizar as atividades no lixão foram iniciadas em julho de 2020, com reuniões envolvendo secretarias daquele município, como a de assistência social, meio ambiente e infra-estrutura. A área onde funcionava o lixão passará por tratamento: “será um processo de remediação ambiental, que consistirá na organização, tratamento e monitoramento da área contaminada, a fim de propiciar, no futuro, um local menos insalubre para os habitantes do entorno da área”, explicou a analista ambiental. No ano de 2020, além de Surubim, outros três municípios pernambucanos encerraram as atividades dos lixões: Camaragibe, Timbaúba e Palmares. Restam 71 municípios se adequaram às Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos e passarem a destinar corretamente os seus resíduos. O processo de desativação dos lixões envolve, além da CPRH, a Prefeitura local, e conta com o apoio do Ministério Público Estadual.