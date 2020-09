CPRH realiza Semana da Fauna com programação virtual

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) realizam, de 21 a 26 de setembro, a Semana da Fauna. Nesta edição, por conta da pandemia do novo coronavírus, a programação será diferente: sem atividades presenciais. Assim, a Semana da Fauna 2020 será marcada por atividades virtuais.



Divulgação de vídeos e debates on line fazem parte deste “novo normal” do evento. A meta é compartilhar conhecimento, sensibilizar, incentivar o público a refletir, para além dos espaços convencionais, sobre a importância dos animais silvestres na natureza.



A Semana da Fauna inicia na segunda-feira (21) com a divulgação do vídeo “Fauna Livre”, projeto de Educação Ambiental da CPRH. Curiosidades e informações educativas sobre animais silvestres foram criadas, especialmente para serem divulgadas na programação.



Na terça-feira, o vídeo “Papagaio da Caatinga”, produzido pela CPRH, vai mostrar a importância do projeto que completou, em 2020, dez anos de criação e que já devolveu à natureza mais de 400 papagaios.



A programação inclui ainda duas lives “Fauna urbana – problemas e soluções” e “A importância dos zoológicos para a conservação da fauna silvestre”. A primeira ocorre na terça-feira, às 16h, com a participação dos servidores Yuri Marinho e Iran Vasconcelos, da CPRH, e do responsável da ONG Trilogiabio, André Maia.



Na quinta-feira, será a vez da equipe do Parque Estadual de Dois Irmãos. Com mediação da servidora Joice Brito (CPRH), participam da live os servidores Márcio Silva e Leonardo César de Oliveira Melo (Parque Dois Irmãos) e a professora Maria Adélia Oliveira Cruz (Universidade Federal Rural de Pernambuco-UFPE). As lives serão transmitidas pelos canais do YouTube e nas páginas do Facebook da Semas e da CPRH.