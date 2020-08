Criminosos explodem agência da Caixa Econômica e fazem refém em Paudalho

Criminosos explodiram caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica Federal, na madrugada desde domingo (9), em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. De acordo com a Polícia Federal (PF), responsável pelas investigações, a investida aconteceu por volta das 2h e os bandidos fizeram um refém na praça que fica em frente ao banco.

Moradores de Paudalho relataram ter ouvido as explosões e, segundo o assessor de comunicação da PF, Giovani Santoro, ainda não se sabe se os criminosos conseguiram roubar alguma quantia em dinheiro, já que a explosão nos caixas eletrônicos não os destruiu por completo.

A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência, mas, por se tratar de um banco federal, as investigações ficam a cargo da PF.

A PF informou que a investida durou cerca de 10 minutos e que ao menos cinco assaltantes participaram, em três veículo. Nenhum deles foi identificado. Os criminosos estavam armados com pistolas, revólveres e fuzil, quebraram a porta de vidro com barras de ferro e, posteriormente, danificaram dois terminais eletrônicos e colocaram explosivos na parte que libera as notas.

Imagens enviadas mostram a agência, que fica na Rua Conselheiro João Alfredo, no Centro de Paudalho, ainda com a fumaça liberada pela explosão. A porta de vidro da unidade ficou completamente destruída.

A explosão, de grandes proporções, danificou o teto e o interior da agência. Apesar de dois caixas terem sido danificados, só um deles foi explodido. Após a explosão os criminosos saíram da agência atirando para cima e fugiram. Os cinco assaltantes estavam com o rosto coberto.

Qualquer informação que possa levar a captura e identificação dos criminosos pode ser repassada à polícia por meio do Disque Denúncia, por meio do telefone (81) 3421.9595, de forma anônima.

A PF informou, ainda, que a agência atende aos requisitos de segurança “possuindo porta detectora de metais, câmeras de circuito interno, aparelho de retardo no cofre que só abre em horário pré-programado, vigilantes e anteparo blindado”.

Alternativas

A Caixa informou que será montado algum esquema especial para recebimento do auxílio emergencial e dos saques do FGTS. Por meio de nota, o banco informou que os empregados dessa unidade “serão transferidos temporariamente para a agência Carpina e irão reforçar o atendimento na unidade”.

Para os moradores de Paudalho, as opções de atendimento são as duas lotéricas localizadas na cidade e os correspondentes Caixa Aqui, além dos canais digitais do banco. O banco informou, ainda, que está contribuindo com as investigações do caso.

