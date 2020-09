Crise e Criatividade no Universo Fashion

O cenário desafiador mundial da pandemia do novo coronavírus exige adaptação constante e um futuro incerto que ronda a economia em diversos setores de empreendimento , em destaque o universo fashion . Por isso em tempos de crise , é essencial ter estratégias que permitam que os negócios continuem prosperando mesmo que em um patamar menor que o habitual. A criatividade nesse momento é uma das chaves para driblar as dificuldades que surgem e trazer ideias inovadoras e alternativas eficientes.

Uma das alternativas foi migrar o negócio para o atendimento online, onde permitiu que diversos segmentos continuassem de portas abertas durante a pandemia. Atendimento delivery, de comunicação, redes sociais, Instagram, Facebook, watsap, telegran se tornaram ferramentas de vendas .

Ainda não há uma previsão de quando a pandemia chegará ao fim. Por isso, é preciso se adaptar, criar e até se reinventar. Ver o que pode ser feito para manter o negócio ou mesmo para desenvolver um novo. Afinal, é em momentos de crise que aparecem as melhores oportunidades.

Nesse cenário de instabilidade econômica a Modishe vem procurando novas estratégias para fidelizar sua clientela, diminuir os custos, distribuir seu produto e manter a qualidade , com ousadia e criatividade . E também o consumidor adotar novas posturas frente ao mercado da moda e começar a experimentar outras formas de compor sua aparência.

Visando a necessidade de uma vida mais saudável nesse período de pandemia as atividades físicas tornarem – se em altas.

A Modishe sempre antenada na Moda lança uma Coleção lindíssima com o objetivo de democratizar o acesso a moda fitness e pensando na mulher conservadora , versátil e moderna que necessita de um look confortável e ao mesmo tempo comportado para suas atividades diárias e que ainda possa ir para academia , caminhadas e atividades ao ar livre composta e elegante .