Cuidados para escolher os peixes da Semana Santa

Na celebração da Semana Santa, os consumidores repetem uma tradição antiga: comer peixe. Para garantir uma boa compra e principalmente preservar a saúde e a segurança alimentar, fique atento há alguns pontos fundamentais na hora de escolher o peixe que será o prato principal dessa data tão comemorada.



Pescado

Alguns cuidados também precisam ser tomados na compra e armazenamento do pescado e do bacalhau para se evitar problemas de saúde. Atenção para quando for comprar peixe fresco, observando se está livre de sujidades, sem manchas, furos ou cortes na superfície, se as escamas estão firmes, parcialmente transparentes e brilhantes, pele úmida e bem aderida, e olhos brilhantes e salientes.



No supermercado, o pescado fresco deve estar em balcão frigorífico e na feira conservado em gelo picado, em balcão de inox inclinado, e protegido do sol e dos insetos. É obrigatório o uso de luvas pelo feirante. Quanto ao peixe congelado e o vendido embalado, verifique se a temperatura de armazenamento é a indicada pelo fabricante na embalagem. O balcão não pode estar superlotado, o que impede a circulação do ar frio e pode comprometer a qualidade.



Veja se no rótulo constam o registro no órgão de fiscalização, indicação de temperatura para conservação, data de acondicionamento e prazo de validade. Depois do descongelado, é recomendável o preparo e consumo rápidos. Crustáceos devem ter aspecto brilhante e úmido, patas firmes, carapaça aderente ao corpo; coloração própria à espécie, sem qualquer outra pigmentação.



Bacalhau

O peixe seco salgado, conhecido como bacalhau, é encontrado no mercado nacional em cinco espécies: Gadus morhua (Cod) e Gadus macrocephalus, que são reconhecidas como bacalhau legítimo, e Saithe, Ling e Zarbo. Ao comprá-lo observe se está armazenado em local limpo e protegido de poeira e insetos, se não há mofo, manchas escuras ou avermelhadas, limosidade superficial, amolecimento e odor desagradável. Se apresentar qualquer dessas características, o produto não é apropriado para ser consumido.



No bacalhau embalado, procure no rótulo as informações de prazo de validade, país de origem, importador, selo de inspeção federal e outras informações obrigatórias. Qualquer que seja o produto, o consumidor deve sempre exigir a nota fiscal na hora da compra, pois ela é necessária para a troca ou reclamação de possíveis problemas.