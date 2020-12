Cultura de Lagoa do Carro está de luto- morre o Poeta da Lagoa

Faleceu ontem (16) o Historiador e Poeta Cícero Antônio da Silva, conhecido como Poeta da Lagoa.

Cícero Antônio era um marco na cultura da cidade de Lagoa do Carro, como Historiador escreveu a história da cidade, desde do seu surgimento até os dias atuais, como Poeta em seus versos o tema mais recorrente era o cotidiano dos moradores da cidade.

O Poeta faleceu no Hospital do Hemope por múltiplas complicações do tratamento de anemia aplástica.

A Prefeitura de Lagoa do Carro declarou luto oficial de 3 dias.