Cultura popular é destaque no 1º Festival Mamulengando Pernambuco

Começa hoje (08) o 1º Festival Mamulengando Pernambuco. Durante as últimas semanas, a equipe do festival esteve em Glória do Goitá, Recife, Garanhuns e Carpina, captando imagens de importantes mestres e mestras do Mamulengo. O público vai acompanhar esse registro entre os dias 08 e 28 de abril, através do Canal no Youtube: Boa Pra Moer.

O idealizador do festival, Alex Apolonio, enalteceu a importância desse encontro, “pois colabora com o fortalecimento da comunidade mamulengueira e bonequeira do nosso Estado. O Mamulengo tem muitas histórias e jeitos de contar. Nós queremos trazer, com o festival, as narrativas pernambucanas do teatro popular de bonecos do nordeste”.

Além dos espetáculos, as oficinas e as mesas irão proporcionar bons papos. A história e a tradição da cultura popular brasileira serão contadas por meio dos bonecos nesse 1º Festival Mamulengando Pernambuco.

A homenageada desta primeira edição é Josefa Anecina Benedita de Araújo – Dona Zefa.. O evento tem o incentivo da Lei Aldir Blanc – Governo do Estado de Pernambuco – Governo Federal e tem a realização do Armorial Interações Culturais.

PROGRAMAÇÃO:

08/03 (sexta)

Às 19h – Homenagem a Dona Zefa.

Às 20h – Mesa 01 – A presença feminina no Mamulengo, com: Dona Zefa e Mestra Titinha.

Às 21h – Mamulengo Flor de Mulungu, com Mestra Titinha.

09/03 (sábado):

Às 20h – Mesa 01 – A presença feminina no Mamulengo, com: Mestra Cida Lopes e Maria Oliveira.

Às 21h – Mamulengo Nova Geração, com o Mestre João Galego.

10/04 (domingo):

Às 21h – Mamulengo Jurubeba, com o Mestre Jurubeba.

15/04 (sexta):

Às 21h – Mamulengo Tomé, com o Mestre Wagner Porto.

16/04 (sábado):

Às 20h – Mesa 02 – Na cadência do Mamulengo: entre toques, acordes e batuques pulsa o som do Mamulengo. Com: Mestre Wagner Porto, Tonho dos Oito Baixos, Mestre Calú, Dona Zefa.

Às 21h – Mamulengo Novo Milênio, com Mestre Miro dos Bonecos.

17/04 (domingo):

Às 20h – Mamulengando Alegria, com a Mestra Cida Lopes.

25/04 a 28/04:

Oficina: No talhe do mulungu, das 19h às 21:30h, com Mestre Tonho de Pombos.

FICHA TÉCNICA:

Idealização e Coordenação: Alex Apolonio.

Assistência de Produção: Felipe Santos.

Filmagem e Edição: Will Oliveira.

Comunicação: Pablo Dantas.

Identidade Visual: Rafael Sisant.

Cenografia: Alex Apolonio e Felipe Santos.

Trilha Sonora: Cida Lopes, Zé Cardeira e Anderson Santos.

Bonecos apresentadores Caroca e Catirina: Neide Lopes.

Manipulação: Felipe Santos.

Acessibilidade Comunicacional: Ronaldo Lourenço.

Escultor e Motorista: Carlos Souza.