Cumaru é contemplado com emendas parlamentares

O município de Cumaru, no Agreste Setentrional, foi contemplado com emendas dos deputados Eriberto Medeiros (estadual) e Eduardo da Fonte (federal).

Os recursos serão investidos em obras na cidade e a prefeita Mariana Medeiros comemora a conquista. “Temos travado uma luta diária com a existência desse Novo Coronavírus (Covid-19) e é um momento que as pessoas achavam que o vírus não sairia da China e chegaria tão próximo da gente. São muitas dúvidas que enfrentamos a cada dia e tenho certeza que vamos vencer este inimigo invisível que assola nossas cidades”, disse a gestora.

A prefeita exaltou as obras que vêm sendo realizadas com emendas do deputado estadual Eriberto Medeiros e o federal Eduardo da Fonte. “Entregamos duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), entrada no trevo de Cumaru, o velório, o açude de Ameixas e a reestruturação de algumas escolas municipais”, destacou a prefeita.

