Cumaru previne contra a Covid-19

O município de Cumaru, no Agreste Setentrional pernambucano, é um dos poucos no estado que não registra casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Um dos fatores que deve contribuir para a baixa incidência, ou quem sabe, manter a isenção de casos, é o conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura, através das secretarias municipais.

O enfrentamento para evitar a proliferação do vírus no município, conta com o empenho das secretarias de Assistência Social e de Saúde de Cumaru. Recentemente os órgãos municipais realizaram entrega de kits de máscaras na feira livre. Também foram feitas orientações para que os comerciantes e os visitantes possam se higienizar com mais frequência em um lavabo aberto ao público no próprio local.

A Secretaria de Saúde de Cumaru confirma que o município não possui casos confirmados ou óbitos pelo coronavírus (covid-19). As informações são do boletim epidemiológico desta terça-feira (21/04). “Estamos com dois (02) leitos para isolamento (retaguarda) na Unidade Mista Santa Teresinha. Casos os pacientes apresentem agravamento, será acionada a Central de Regulação do Estado para remoção a Hospitais de Referência para pacientes com a COVID-19”, explicou o secretário municipal de Saúde, Antônio Cláudio.

Também como medida preventiva, os serviços de odontologia serão destinados para os casos de urgência ou emergência, conforme orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Conselho Federal de Odontologia (CFO). Os atendimentos estão sendo realizados na UBS de Ameixas, de segunda a quinta-feira. Os demais procedimentos serão adiados até que esse período passe e os atendimentos sejam retomados, a fim de evitar aglomerações e possíveis riscos de contaminações pela covid-19.

Na quarta-feira (22/04), a Prefeitura distribuiu kits de merenda escolar para os alunos cadastros no CadÚnico (Bolsa Família). A medida foi tomada devido à pandemia do coronavírus que gerou algumas ações preventivas, como a suspensão das aulas. A prefeita Mariana Medeiros aproveita para reforçar que todos fiquem em casa e que os kits serão entregues conforme cronograma.

