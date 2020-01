Curta metragem “Alucinações” estreia em Jaboatão dos Guararapes

No próximo sábado (18) estreia o curta metragem “Alucinações” do diretor Fernando Marques e roteiro de Nivaldo Nascimento. A exibição ao público acontece no Cine teatro Samuel Campelo, praça Nossa Senhora do Rosário, 510, centro, Jaboatão dos Guararapes.

O curta metragem Alucinações é o resultado do curso “Do Papel ao Orgânico” e narra a história de um assalto há uma agência bancária. A polícia tem como linha de investigação pacientes de um manicômio judiciário. Nem mesmo a polícia sabe o que aconteceu ao certo, se realmente aconteceu, ou se a ocorrência não passou de uma alucinação.

No elenco Marcos Pergentino, Raquel Gomes, Gabriel Andrade, Priscila Ferraz Ziel Almeida, Rosemberg Vieira, Clara Alves, Ádylla Kauanne, Marcelo Ricardo, Priscila Cardoso, Fernando Marques, Nivaldo Nascimento. A produção é de Nivaldo Nascimento, Danúbia Nascimento, Priscila Cardoso e Fernando Marques.

Destaque para a interpretação da atriz de Vicência, Ádylla Kauanne, que estreia no curta metragem e já mostra seu talento.