De olho em 2022, Miguel Coelho se reúne com Ricardo Teobaldo

O deputado federal Ricardo Teobaldo (Podemos) esteve na manhã de hoje reunido com o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (MDB), no Recife. Na pauta, o protagonismo dos municípios pernambucanos e a nova agenda do pacto federativo.

Além da pauta administrativa, Miguel e Teobaldo conversaram bastante sobre o cenário político local e nacional. Do encontro, ficou acertada uma nova agenda em Petrolina, onde Ricardo Teobaldo levará alguns prefeitos do seu grupo político para conhecer o exitoso modelo de gestão implantado por Miguel no município.