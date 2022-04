DE UMA DENSA FLORESTA LAPIDOU-SE UMA ESMERALDA

Por: Mauro Barros – 06/04/2022

Membro ativo da Embaixada Carpinense, Tamarineiros e Reflorestando Carpina.

Dedico esse artigo a minha querida e amada Carpina.

Quem nasceu carpinense como eu, sente no espectro do corpo e da alma o orgulho de ser natural dessa terra maravilhosa e abençoada. Muito antes de ser uma cidade importante da mata norte de Pernambuco, foi ela um abrigo para heróis pernambucanos.

De começo podemos citar a terra rica e imensas florestas pujantes que havia na redondeza daquele lindo planalto Por esse motivo o Carpina Martinho Francisco abrigou-se e deu continuidade a seu oficio. Nela também se alojou nossos heróis da Liga de Tracunhaém e que possuía como líder o grande condutor Leão Falcão Eça – Herói da Guerra dos Mascates – e cujo grupo foi apelidado de “Leões de Tracunhaém”. Essa história de bravura é contada em prosa e verso e dignificada de geração em geração, além de ser estampada em letras garrafais na lápide de mármore encrustada no nosso maior símbolo histórico, a estátua do LEÃO. Nossa terra era refugio desses bravos combatentes. Não é atoa que nosso símbolo-mor foi erguido. Temos fatos, bravuras e história.

Claro que não devemos esquecer-nos do grande benemérito Dr. Francisco José Chateaubriand Bandeira de Melo ou simplesmente Dr. Chateaubriand, que nos proporcionou com grandes incentivos no desenvolvimento do nosso torrão, também foi grande incentivador da urbanização em nossa vila Floresta dos Leões. O mesmo plantou várias mudas de arvores para embelezar mais ainda nossa amada terrinha – Oitis, Fícus Benjamins, Pau-Brasil citamos como exemplo cabaz-. Também recebeu algumas mudas vindo do Jardim Botânico do Império trazida pelo seu amigo Conselheiro João Alfredo. Há relatos que dizem que o mesmo possuía um grande painel em seu salão maior de sua residência e onde colocava todas as benfeitorias feita por ele na vila de Floresta dos Leões. Era um orgulho para ele.

Mencionamos grande parte da Avenida Estácio Coimbra como um dos recantos mais nobre e lindo de nossa cidade. Ela muito peculiar, pois trouxe aos nossos olhos uma beleza impar. De inicio dos tempos áureos, vislumbramos um grande leque tendo ao centro o malho ferroviário que ainda serpenteia em toda sua extensão, ele (o malho) pertencente à antiga Great Western, pelos lados abriram-se duas alamedas de ruas (mão dupla). Podemos destacar que em uma delas formou-se um túnel verde de pés de Fícus Benjamins e que lado a lado e entrelaçados formaram um grande túnel verdejante (das proximidades do prédio do D.E.R até o cruzamento com o ramal dos trilhos que seguiam para Nazaré da Mata) – Viximaria, quanta beleza, eu vivi esses momentos -. Atualmente ainda continua linda e exuberante com suas palmeiras imperiais lhe dando ares de nobreza. As madrugadas da Avenida são inesquecíveis, pois sua brisa madrigais ainda alimentam almas. Eu que o diga. As serenatas extasiava nossos corações juvenis.

Há… Floresta dos Leões com seus casarões, seus cata-ventos, tornou-se bela, pura e bucólica, nutria nossas noites sobre as estrelas brilhantes e atentas aos nossos queixumes, abrigava muitos forasteiros que viram nela suas oportunidades de vivencias e realizações. Ouvi certa vez de um filho da terra que disse essas palavras duras: “Carpina era malvada com seus filhos e beneficiava seus forasteiros”. Acho que não é bem assim. Aqui se faz… Aqui se paga! Ao contrario nós seus filhos somos os que nos esquecemos de abraça-la com o devido amor fraternal. Exemplos não faltam…

Hoje somos a Capital da Mata Norte do estado e um centro robusto de desenvolvimento. Uma coisa é que sempre seremos uma cidade encantadora e que preserva o verde, como exemplo temos o Reflorestando Carpina como símbolo disso. Esplendorosamente temos a grande esplanada de praças bem no coração da cidade. Algo maravilhoso aos olhos do mundo. AD MAIORA QUOTIDIE, ou seja, uma tradução em um português bem explicita: Para o melhor de cada dia.

– A fé remove montanhas!