De volta às atividades na Alepe, Eriberto Filho faz balanço do carnaval

Em seu primeiro carnaval como deputado estadual, após dois anos sem a festividade, Eriberto Filho (PSB) fez questão de marcar presença em vários blocos do Recife, além de visitar Olinda, São José da Coroa Grande, Barreiros, Timbaúba e Salgadinho. Para ele, não foi somente a volta dessa grande festa, mas também a experiência de vivenciar a folia do carnaval de uma forma diferente, prestigiando as expressões culturais de vários lugares por Pernambuco.

No sábado, o deputado curtiu a festividade nas ladeiras de Olinda, já no domingo, Eriberto ficou por Recife e marcou presença em vários blocos de bairro, no Bongi, Brasília Teimosa, Cordeiro, Casa Amarela e Prado. “Curtir o carnaval de Recife e Olinda é algo que eu gosto bastante e estava cheio de saudade, mas também gosto de participar dos blocos de bairro que completam o carnaval da cidade, espalham a folia por todo canto, tornando a época ainda mais cultural e animada”, relatou o deputado estadual.

Na segunda-feira, Eriberto Filho pegou a estrada em direção à Zona da Mata Norte de Pernambuco onde participou do carnaval de Barreiros e de São José da Coroa Grande. No último dia da festividade, na terça-feira, voltou a pegar a estrada, mas agora para Timbaúba, na Zona da Mata Norte, e logo em seguida para Salgadinho, no Agreste.

“É a primeira vez que vivencio o carnaval desses lugares e estou bastante orgulhoso, pois vejo o investimento e a preocupação que se teve, depois de dois anos sem a festividade, de levar uma programação variada, além de uma estrutura que dê aos cidadãos e turistas a possibilidade de brincar sem preocupações e com segurança. Estão todos de parabéns, tenho certeza que esse carnaval ficou marcado na memória dos pernambucanos”, pontua Eriberto.