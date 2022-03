É o termo usado para a adolescente que completa seus 15 anos. Originado do francês débutante, iniciante ou estreante.

A festa de debutantes ou 15 anos é um rito de passagem ao qual as jovens comemoram. Ao fazer seus 15 anos, pedia-se uma linda festa de debutantes, sendo apresentada oficialmente à sociedade, começando assim uma nova fase de sua vida.

Após o seu “début”, a menina passava a frequentar reuniões sociais, a usar roupas mais adultas e podia para namorar. No coquetel ou recepção da festa de 15 anos, a garota usava um vestido bonito e simples, cheio de detalhes infantis, e depois da meia noite usava um lindo vestido de gala para dançar a valsa com seu pai; tudo para representar que ela deixava de ser menina para se tornar uma mulher. O baile, na realidade, representava a aliança entre as famílias nobres.

Atualmente, as festas de debutante não têm mais esses objetivos! O baile tornou-se, antes de mais nada, a comemoração de uma nova fase da vida das jovens. Elas escolhem todos os detalhes da festa e tudo que têm direito. No entanto, algumas tradições ainda permeiam os bailes, mesmo que adaptadas aos tempos modernos.

Nesses termos seus pais Márcio Cristiano de Siqueira, Jane Telma Véras de Siqueira realizarão a cerimônia em comemoração ao 15 anos da sua primogênita Márcia Maria Pérola Véras de Siqueira, que acontecerá na Cobertura do Terrassê Bistrô, localizado no Edifício Burle Barx – Avenida Agamenon Magalhaes. Espinheiro/Recife/PE.

Márcia Maria Pérola é estudante do Colégio Adventista do Arruda, blogueirinha, newface Plus Size e também, é sobrinha da Sâmia Véras, Pedagoga, Escritora, Referência e Militante da Causa Plus Size em PE.

Seu I Ensaio Fotográfico de 15 Anos, foi realizado no Recanto das Sucupiras que fica em Nova Cruz, Itapissuma sobre as lentes do Fotógrafo Jeffessor Carneiro.

