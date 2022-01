Decreto exige comprovante de vacinação para entrar nos órgãos públicos de Glória do Goitá

A prefeita de Glória do Goitá Adriana Paes, baixou nesta quarta-feira (26), um Decreto Municipal nº 006/2022, que exige a obrigatoriedade do comprovante de vacinação contra á Covid-19, para o ingresso e permanência nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal.

Na justificativa do novo decreto, estão o aumento de casos confirmados de contaminação pelo Coronavírus (COVID-19) e H3N2.

A comprovação de vacinação poderá ocorrer por meio do Comprovante de Vacinação Oficial, expedido pela plataforma do Sistema Único de Saúde – Conecte SUS, ou por outro meio comprobatório, como caderneta ou cartão de vacinação, emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, pelas Secretarias Municipais de Saúde ou por outro órgão governamental, nacional ou estrangeiro, com registro da aplicação das vacinas, conforme calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde.

O decreto informa ainda que, a necessidade de manutenção das medidas sanitárias e administrativas, especialmente do estímulo à vacinação bem como a manutenção e segurança do Sistema Municipal de Saúde.