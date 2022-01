Decreto restringe festividades em Glória do Goitá

Diante do aumento de casos confirmados de contaminação pelo Coronavírus (COVID-19) e H3N2, a Prefeitura de Glória do Goitá através do Decreto Municipal Nº 004/2022, na última quarta-feira (12), ficam SUSPENSAS as festividades de rua popularmente conhecidas como Festas do Padroeiro no Distrito de Apoti e do Povoado de Tapera Santa Maria, bem como os eventos de Carnaval de rua no ano de 2022.

Às restrições vale para troças, blocos, paredões, e festejos culturais de qualquer natureza, independentemente da caracterização do espaço em que seriam realizados, sejam abertos ou fechados, em todo território do Município de Glória do Goitá.

O Decreto informa ainda que: Devido à sobrecarga no sistema de saúde decorrente do avanço da variante Ômicron no Estado de Pernambuco, em associação à disseminação do vírus H3N2, sendo necessária a adoção temporária de medidas adicionais de reforço à segurança sanitária, voltadas a proteger a população presente em locais de potencial contaminação.

Confira o decreto: