Delegacia da Mulher de Olinda é inaugurada nesta segunda-feira (27)

Uma das principais causas da deputada Delegada Gleide Ângelo, a Delegacia da Mulher de Olinda será inaugurada nesta segunda-feira (27), a partir das 9h. Além da parlamentar, também estarão presentes o governador Paulo Câmara, os secretários da Mulher do Estado, Ana Elisa Sobreira, e de Defesa Social, Humberto Freire, o chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Delegado Nehemias Falcão e da gestora do Departamento de Proteção às Mulheres do Estado, Delegada Fabiana Leandro.

Desde há época em que comandava o Departamento de Proteção às Mulheres, há cinco anos, Gleide questionava a ausência de uma especializada na cidade. Desta forma, assim que assumiu uma cadeira do legislativo, a deputada trabalhou com afinco para a criação de uma unidade na cidade.

Éde sua autoria a Indicação N. 114/2019, em que solicita ao executivo e aos demais órgãos competentes, a criação da unidade. Após anos de intenso trabalho de articulação, a Delegada teve sua indicação atendida, através da sanção da lei N. 17.644/2022, que cria oficialmente a Delegacia da Mulher de Olinda — além de outras duas unidades em Arcoverde, no sertão, que já está em funcionamento desde a última semana, e em Palmares, na mata sul, que deve ser entregue no próximo mês.

Dados disponibilizados pela Secretaria de Defesa Social comprovam a necessidade da especializada. Nos últimos três anos, foram registrados quase sete mil casos de violência doméstica e familiar, além de quase 400 casos de estupro e, pelo menos, cinco casos de feminicídios confirmados.