Delegada Gleide Ângelo articula importante ação de cidadania nos 15 anos da Lei Maria da Penha

O próximo sábado (07) será marcado pelo 15º aniversário da Lei Maria da Penha, marco do avanço da política pública destinada às mulheres brasileiras, que dentre os avanços, identifica, tipifica e criminaliza ações de violência de gênero no ambiente doméstico e familiar. Para marcar a data, a Delegada Gleide Ângelo conseguiu articular junto à Secretaria da Mulher do Estado, a de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas e à Secretaria da Mulher do Recife uma série de ações gratuitas para a população.

Assim,a partir das 8h serão oferecidos serviços como os de emissão de CPF, de segunda via de certidões de nascimento, de casamento e de óbito, negociação de débitos com órgãos como Compesa e Detran,além de apresentações culturais, ações de saúde com mamografia e distribuição de preservativos e de palestras informativas sobre a rede de apoio às vítimas de violência doméstica. “Agente resolveu trazer essa ação conjunta com muitas atividades ao mesmo tempo para que o maior número de pessoas seja beneficiada pela desburocratização destes serviços. Com essas parcerias também cresce a população atendida”,explica.

Segundo dados da Secretaria de Defesa Social, de janeiro a julho deste ano, a capital pernambucana registrou 4.590 casos de violência doméstica e familiar, cerca de 12%do total de todo estado no ano. “Escolhi o bairro de Santo Amaro, porque são nas comunidades mais vulneráveis que o machismo pode ser cristalizado e naturalizado. As mulheres precisam ter acesso à informação, precisam saber que podem denunciar e que o Estado não vai se omitir diante desses crimes”,declara a parlamentar.

CORES – A Delegada também está levando para o evento oficinas de graffiti em garrafas, com o reaproveitamento de material reciclável e também atividades de dança popular e turbantes. O Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã atua há mais de 10 anos, trabalha com o fortalecimento cultural por meio de oficinas e cursos de balé,grafitagem, dança, karatê, jiu-jitsu, bordado, percussão, yoga e artesanato para crianças, jovens, adultos e idosos.