Delegada Gleide Ângelo com importantes articulações pelo Agosto Lilás

O mês de agosto traz consigo a campanha do Agosto Lilás, que pretende promover em todo o país o debate e a conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Principal pauta de trabalho da Delegada Gleide Ângelo, a parlamentar terá intensa agenda com ações e mobilizações em favor da campanha. “A violência doméstica atinge mulheres de todas as idades, cidades e faixas sociais. Por isso, nunca é demais falar sobre a violência doméstica e familiar. Quanto mais inserirmos o assunto no debate público, estamos aumentando a oportunidade de mais e mais mulheres, que até então sofrem em silêncio, buscarem ajuda”, pontua.

Assim, a deputada, que também é presidente da Comissão do Direitos da Mulher da Assembleia, estará em atividades da capital ao interior do estado. “Esse é o chamado trabalho em rede: a harmônica articulação entre estado, municípios, legislativo e organizações sociais e privadas em parceria, com o mesmo objetivo. Quando fortalecemos a rede, transmitimos confiança às vítimas; estamos mostrando que elas vão encontrar apoio e oportunidades de recomeçar com dignidade depois de romperem com o ciclo e denunciarem seus agressores”.

Buscando reforçar ainda mais este trabalho em rede, a Gleide Ângelo também destinou a Secretaria da Mulher do Estado duas emendas parlamentares que, juntas, somam R$160 mil. As verbas vão viabilizar a compra de tablets e do software para um aplicativo que vai facilitar o monitoramento de denúncias das unidades municipais da Patrulha Maria da Penha. Os equipamentos vão facilitar a emissão de relatórios e o monitoramento das medidas protetivas de urgência. Ademais, o aplicativo também vai possibilitar uma maior integração junto ao serviço do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), trazendo a celeridade necessária para o atendimento emergencial às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

DOURADO – O mês de agosto também é marcado por outra campanha pelo fortalecimento das mulheres: o Agosto Dourado, que reforça o respeito aos direitos das lactantes. Milhares de mulheres são discriminadas nas mais diversas áreas por priorizarem a amamentação de seus filhos – até mesmo a amamentação em locais públicos era motivo de exclusão. Entretanto, no último mês de abril, foi sancionada a proposta da Delegada que garante a liberdade para que as mães amamentem seus filhos em público.

O projeto prevê a aplicação de advertências e de multas de até R$10.000,00 para pessoas físicas ou jurídicas que constrangerem ou impedirem as mulheres de amamentarem seus filhos dentro de suas instalações. Além disso, ainda estão em tramitação na Casa Legislativa ao menos outros quatro projetos de autoria da deputada pelo fim da discriminação às grávidas e lactantes – motivo pelo qual muitas mulheres perdem a convocação em concursos públicos, por exemplo.