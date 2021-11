Delegada Gleide destina emenda de 600 mil para Delegacia da Mulher do Recife

A Delegada Gleide Ângelo anunciou o destino de uma emenda parlamentar no valor de R$600.000,00 para a reforma, a ampliação e requalificação do prédio da Delegacia de Defesa da Mulher do Recife, no bairro de Santo Amaro. O imóvel, que integra o acervo histórico da região, contém, há quase 40 anos, a unidade especializada, mas nunca passou por uma reforma e, hoje em dia, convive com problemas estruturais e de acomodação.

Atualmente, também funcionam na unidade os plantões da Delegacia da Mulher do Recife e do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente. Por isso, a expansão, que vai abranger uma área de 60m2, visa melhorar a instalação desses serviços – que funcionam, e sobrecarregam, o térreo do prédio. Assim, é comum encontrar mulheres desamparadas e fragilizadas, que, muitas vezes, vêm de municípios vizinhos e que terminam sendo revitimizadas na medida em que ficam, por exemplo, lado a lado com seus agressores — devido a falta da estrutura necessária. “Quando assumi o Departamento de Proteção da Mulher, em 2017, conheci de perto as dificuldades enfrentadas, não só pelas vítimas, que não encontram um espaço acolhedor o suficiente para abrigá-las. Essa falta de estrutura também compromete o atendimento da equipe policial, porque não tem o espaço físico adequado. Como resultado, temos pessoas amontoadas e pouca sensibilidade à situação de tantas vítimas”, comenta a parlamentar.

A capital pernambucana concentra os mais altos índices de violência contra as mulheres em todo estado. De acordo com dados da Secretaria de Defesa Social, entre os meses de janeiro e setembro, foram 7.223 registros de boletins de ocorrência de casos de violência doméstica, familiar e sexual. Foram quase 21.000 registros do tipo (20.844) nos últimos dois anos. “O ideal é que não precisássemos, nos dias de hoje, falar sobre a proteção das mulheres. Mas, ainda é forte o machismo enraizado em nossas relações e as mulheres ainda são vistas como objetos pertencentes aos homens. Por isso, compreendo a importância do meu cargo e procuro realizar as mudanças que vão fazer a diferença na vida de tantas mulheres. A reforma e a ampliação da Delegacia da Mulher de Santo Amaro é mais um degrau no conjunto de ações que estou fazendo no enfrentamento da violência contra a mulher em Pernambuco”, conclui.

NOVAS DELEGACIAS— O Governo do Estado anuncia nesta tarde (15h) e já encaminha para a Assembleia Legislativa o projeto de lei do Governo do Estado que vai criar as Delegacias de Polícia de Prevenção e Repressão aos Crimes Contra a Mulher em Olinda, na região metropolitana, Palmares, na mata sul, e Arcoverde, no sertão. O compromisso do Palácio com a deputada foi assumido ainda no mês de setembro, depois de meses de uma intensa articulação politica da Delegada Gleide Ângelo com o governador Paulo Câmara, os secretários de Defesa Social e da Mulher do Estado, Humberto Freire e Ana Elisa Sobreira, respectivamente, e os gestores municipais. As cidades foram escolhidas pela quantidade de registros policiais de violência doméstica e familiar, além de casos de feminicídio e estupro, assim como o quantitativo de medidas protetivas de urgência solicitadas. A cidade de Salgueiro, cuja especializada existe desde 2008, por meio da lei Nº 13.457, também terá sua unidade implantada ainda esse ano.