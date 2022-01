Delegada Gleide participa de aula magna para futuros policiais

A Delegada Gleide Ângelo começa o ano de 2022 ainda colhendo frutos de seu contínuo trabalho em favor da segurança pública. Ela participou da aula magna do Curso de Formação para os futuros delegados, peritos papiloscopistas e auxiliares de perito, que aconteceu na manhã desta terça-feira (04), no auditório da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), no centro do Recife. Também estiveram presentes na cerimônia o Governador Paulo Câmara, o secretário estadual de Defesa Social, Humberto Freire, o chefe da Polícia Civil, Nehemias Falcão, o chefe da Polícia Científica, Fernando Benevides, além de outras figuras do escalão da segurança pública pernambucana.

Figura de articulação fundamental para o maior investimento humano na segurança pública pernambucana dos últimos cinco anos, a Delegada Gleide Ângelo não conteve a satisfação em prestigiar o momento: “É uma grande alegria estar aqui com esses jovens. Nossa luta foi válida, necessária e vitoriosa. Como sempre disse: estamos juntos até a última nomeação!E assim será!“, comentou. Desde o início de seu trabalho no legislativo, a parlamentar atuou na linha de frente para a convocação dos quase 2.000 concursados aprovados.

A nova turma de convocados, composta por 38 delegados, 66 peritos papiloscopista e 22 auxiliares de perito, estará em formação pelos próximos quatro meses e vai começar a atuar ainda no primeiro semestre deste ano. “Há um déficit de pessoal histórico na polícia de Pernambuco. Mesmo com as nomeações dos convocados, vamos seguir trabalhando por uma segurança efetiva, eficiente e bem-sucedida para todos os pernambucanos e pernambucanas”, assegurou a deputada.