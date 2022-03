Delegada Gleide participa de mutirão da cidadania em Carpina

A Delegada Gleide Ângelo esteve nesta terça-feira (22) em Carpina, na mata norte, onde foi convidada para uma roda de diálogo com mulheres atendidas pela Rede Feminina Municipal de Combate ao Câncer, instituição que desde 2014 oferece suporte, orientação e amparo às mulheres e seus familiares diagnosticados com a doença. O evento gratuito também disponibilizou serviços de saúde, como aferição de pressão e glicemia, de beleza, com cortes de cabelo, limpeza de pele e design de sobrancelhas, e de cidadania, com a emissão de documentos como registros de identidade e certidões de nascimento e casamento.

“Movimentos como este, promovidos pelo terceiro setor, reforçam a importância e a ideia do trabalho em rede. É preciso chegar em todas as mulheres, em especial àquelas em maior situação de vulnerabilidade, para que elas possam receber a orientação e possam conseguir uma melhor qualidade de vida. O trabalho feito pela Rede aqui em Carpina é ímpar e merece todo o nosso respeito”, declara a deputada, que também anunciou o destino de emendas parlamentares para a entidade. “Estamos destinando o envio de emendas que vão viabilizar a compra de um veículo para facilitar o transporte de mulheres em tratamento até o Hospital do Câncer, no Recife”, esclarece.

A Rede Feminina Municipal de Combate ao Câncer é uma entidade sem fins lucrativos ligada ao Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP). Em sua maioria, são atendidas mulheres em situação de vulnerabilidade social acometidas pelo câncer, que realizam tratamento fora do domicílio, sem condições para custear as necessidades básicas. Além disso, a organização também oferece voluntariamente o atendimento com ginecologistas, nutricionistas e psicólogos, assim como o acesso a medicamentos e outras doações aos pacientes.