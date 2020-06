Delivery Sulanca Caruaru segue com comercialização de forma segura

O Delivery Sulanca Caruaru da última segunda-feira (15) recebeu em sua estrutura 1.218 fornecedores que realizaram entregas a mais de 60 compradores.

“Mesmo com o dia chuvoso, os fornecedores estiveram presentes no estacionamento do Polo Caruaru, para efetuar a entrega de mercadorias. E quase 30% dos produtos entregues são relacionados a confecção”, explicou o secretário de Serviços Públicos, Ytalo Farias.

O programa segue garantindo segurança para fornecedores e clientes durante o período de pandemia. Para participar é necessário preencher o formulário, disponível no site deliverysulanca.caruaru.pe.gov.br

