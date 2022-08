Demutrant realiza cadastramento para o transporte de passageiros em Carpina

Os motoristas que atuam no transporte coletivo (vans, microônibus e ônibus) no município de Carpina devem comparecer a Prefeitura Municipal para regularização do cadastro junto ao DEMUTRANT (Departamento Municipal de Trânsito e Transporte), até o dia 27 de agosto. O atendimento é realizado na Secretaria de Planejamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

O cadastramento é gratuito. É necessário apresentar original e xerox da CNH, do CRLV e do alvará que permite a atuação no transporte coletivo.

O objetivo é definir as linhas, rotas e horários do transporte de passageiros no município com prioridade para a continuidade do serviço pelos condutores que já realizam o transporte coletivo.