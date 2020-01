Dente inflamado pega anestesia? Mito ou Verdade?

Quem nunca ouviu esta história antes? Será que é possível sempre adiar um tratamento por esta razão?

Então, vamos aos fatos!

É verdade que, diante de um quadro de inflamação, o anestésico não consegue realmente fazer uma penetração eficiente nas células nervosas da região atingida. Isto porque a região fica tão ácida que o anestésico é dissolvido antes que chegue no mesmo. Mas isso não quer dizer que todas as vezes teremos que mandar o paciente sofrendo com Dor para casa e esperar que ele melhore tomando antibiótico ou antiinflamatório, pois há casos em que o antibiótico não vai ajudar muito, como por exemplo, num tratamento de canal com formação de abcesso (pus)! Nesse caso, o medicamento NÃO vai conseguir entrar no interior do canal e agir nas bactérias que estão (tecido morto, vasos mortos, logo, não há chegada de sangue com medicamento no canal).

E, finalmente, como passamos por esse processo sem sentir dor?

Nestes casos, temos que prover uma anestesia à distância e a remoção URGENTE do agente causador da dor (o pus)!

E também há outros casos que envolvem mais riscos ao paciente e que poderão ser executados em ambiente hospitalar, com sedação e antibioticoterapia!!

Mas algumas vezes podemos, de fato, adiar o procedimento invasivo para um momento mais oportuno, como em alguns casos de remoção de um terceiro molar (conhecido por “dentiqueiro”)! Contudo, a decisão de colocar ou não a “Mão na Massa” (ou melhor no “Dente”)

é dependente da situação clínica, debilidade orgânica do paciente e consentimento do mesmo!

Fica a dica!!

Drª Christiana Marcelino

-Estética Dental/ Dentística, CRO: 8435 -PE

81. 98733-4240/ 3621-3259