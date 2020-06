Depoimento de Sarí Corte Real provoca revoltas

Quase um mês após a morte de Miguel Otávio, 5 anos, ocorrida em 2 de junho, a primeira-dama de Tamandaré, Sarí Côrte Real, prestou depoimento, na manhã desta segunda-feira (29), na Delegacia de Santo Amaro, no Recife. Sarí é suspeita de homicídio culposo porque estava com a guarda temporária do menino, filho da trabalhadora doméstica Mirtes Renata, no dia morte da criança.

Desde as 5h da manhã desta segunda-feira, a delegacia de Santo Amaro estava aberta para aguardar a acusada. Normalmente esse não é o horário de atendimento do órgão, o que suscitou críticas por parte da sociedade que luta por justiça.

Sarí e o marido deixaram a delegacia protegidos pelo Gati. A multidão tentou se aproximar, mas os policiais sacaram armas, o que provocou maiores revoltas. O carro do marido de Sarí, Sérgio Hacker, foi apedrejado.

Relembre

No dia da tragédia, Mirtes estava de serviço da casa de Sarí e deixou o filho aos cuidados da mulher enquanto levava os cachorros da empregadora para passear. O delegado responsável pelo caso, Ramon Teixeira, abriu a delegacia às 6h, duas horas antes do expediente oficial, para ouvir Sarí. A mãe de Miguel também foi à delegacia após descobrir que a ex-patroa está prestando depoimento. Ela permanece na frente da seccional segurando um retrato de Miguel.

Foto: Genival Paparazzi