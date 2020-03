Deputado Cleiton Collins quer ações em igrejas no combate ao coronavírus com ajuda do Governo do Estado

O deputado Pastor Cleiton Collins (PP) disse na Reunião Plenária desta segunda-feira (2) que acionou a Assembleia para uma parceria com o Governo de Pernambuco e um grupo de deputados acompanhar essas ações em combate ao coronavírus e levar informações as comunidades carentes que não tem acesso, evitando fake news e levar orientações.

Outra sugestão do deputado é produzir informativos em vídeos, em papel, de acordo com dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) de como se comportar em algumas situações.

“O Estado e os municípios deveriam elaborar materiais de divulgação para distribuir em locais de grande aglomeração, como igrejas, por exemplo”, destacou.

Cleiton Collins ainda informou que está intensificando os alertas dentro das igrejas, já que as instituições religiosas são os locais que mais reúnem pessoas dentro de um espaço e que isso pode ser decisivo para uma contaminação em grande escala.

O deputado também pediu rapidez na preparação dos agentes de saúde “muito mais rápidos, para ontem” e chamar todos os agentes e para ter um treinamento especial para que seja orientados e possam replicar as informações a população mais carente.

“Sugiro que a Mesa Diretora da Casa crie uma Frente Parlamentar para acompanhar as ações do Estado relativas ao problema”, concluiu.

A deputada Roberta Arraes, presidente da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), salientou, que o problema tem causado apreensão mundial e ainda não se sabe até onde irá se estender. E reforçou o pedido do deputado Cleiton Collins, colocando a comissão à disposição para ajudar na prevenção contra o Coronavírus.

“O Estado vai encaminhar um projeto de lei à Assembleia propondo o aumento do número de cargos efetivos no Hospital Oswaldo Cruz, a fim de convocar 120 profissionais aprovados no último concurso público. Também foram repassados R$120 mil aos hospitais de referência para compra de insumos, e adotadas medidas de precaução, em parceria com a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), em portos e aeroportos”, anunciou a parlamentar.