Deputado destina recursos para o Agreste

A recente aprovação de um Projeto de Lei do deputado federal André Ferreira (PSC), deve garantir maior acesso de famílias à tarifa social de redução do valor da conta de luz. Em entrevista ao programa Cidade em Foco da Rede Agreste de Rádios, o congressista falou sobre a conquista e destacou o envio de recursos para cidades do Agreste pernambucano.

Pela proposta, será garantida a inclusão de forma automática das famílias que tem o direito de receber a tarifa social em suas contas de luz. “Nosso projeto, baixa a conta de energia para as pessoas de baixa renda, aquelas pessoas que estão no Cadastro Único de benefícios”, afirmou o deputado, destacando que só em Pernambuco serão cerca de 1,5 mi de pessoas beneficiadas.

Segundo o deputado, na prática a proposta garantirá a redução no valor da conta de luz das pessoas que mais precisam. “Foi uma grande vitória nossa no Congresso Nacional, porque vai trazer mais dinheiro para as pessoas neste momento que estamos vivendo de isolamento social e desemprego crescendo cada dia mais”, celebrou.

André comemorou ainda a destinação de recursos para algumas cidades do Agreste, a exemplo de São Joaquim do Monte, que recebeu 1 milhão de reais para a Atenção Básica de Saúde do município.

Outras cidades beneficiadas na região foram Vertentes, com 500 mil reais, e Camocim de São Felix, com 1 milhão.

