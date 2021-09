Deputado e vereadora anunciam emendas durante ato cívico em Timbaúba

Durante ato cívico em defesa da democracia e em comemoração à semana da pátria, realizado nesta quarta-feira (1) no Alto da Independência, em Timbaúba, o deputado estadual Professor Paulo Dutra (PSB), anunciou a destinação de emendas para a cidade da Zona da Mata Norte. Ao todo, são R$ 215 mil que serão utilizados para a compra de uma ambulância, para fortalecimento da Associação Cultural e Apoio às Pessoas com Deficiência e Amigos de Timbaúba (ADAT), e para a requalificação do antigo cineteatro Recreios Benjamin, localizado no centro da cidade. As emendas foram destinadas pelo deputado estadual em articulação com a vereadora timbaubense Risalva Brandão, também do PSB.

Durante o evento, foi hasteada uma nova bandeira nacional no coreto localizado no Alto da Independência. “A ideia é de que possamos resgatar a nossa bandeira como símbolo de uma pátria pautada na democracia e nos princípios republicanos, que não tolera retrocessos ou ameaças à liberdade”, disse o deputado.

Sobre as emendas anunciadas, Dutra reforça a existência de uma parceria com a vereadora Risalva Brandão em benefício da população timbaubense: “Temos o maior prazer de trabalhar com a vereadora Risalva. Ao lado dela, conseguimos articular uma nova ambulância para a nossa cidade. Conseguimos fortalecer o trabalho da ADAT junto às pessoas com deficiência. E agora estamos lutando juntos para tirar do papel a reforma do cineteatro Recreios Benjamin por meio da destinação de uma emenda parlamentar. Risalva é uma grande aliada e um apoio muito importante para trabalharmos por Timbaúba”, explicou.

A vereadora Risalva Brandão, também ressaltou a relevância do momento para os moradores da comunidade: “Muitos anos que não tínhamos mais a bandeira hasteada no pavilhão do Alto da Independência de forma permanente. Há mais de uma década que a Associação Cultural do Alto foi fechada e o pavilhão foi abandonado. Hoje, com o apoio do deputado Professor Paulo Dutra e do prefeito da cidade, restauramos o Pavilhão e hasteamos a bandeira para dar início semana da pátria. Foi um momento muito importante para todos nós de Timbaúba”, disse.