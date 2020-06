Deputado Erick Lessa cobra kits de alimentação para alunos de Caruaru

Estudantes da rede pública municipal de Caruaru estão há 61 dias sem receber kits de alimentação, denunciou o deputado Delegado Erick Lessa (PP), em pronunciamento na Reunião Plenária desta quinta (11). De acordo com o parlamentar, a Prefeitura do município realizou apenas uma entrega desde a suspensão das aulas, no início da pandemia de Covid-19.

“São aproximadamente 46 mil alunos e suas famílias esperando esses kits. Outras cidades, como o Recife, Petrolina e Jaboatão, já fizeram distribuições neste período, então não encontramos razão para a Prefeitura de Caruaru deixar as pessoas desamparadas dessa forma”, declarou Lessa.

Além disso, segundo o progressista, o kit entregue há dois meses para substituir a merenda escolar “foi feito com itens de péssima qualidade, conforme apontado em audiência pública na Câmara de Vereadores do município”. “Esse é um erro de gestão terrível. Está na hora de cuidarmos mais das pessoas e menos das coisas”, considerou. A cobrança foi endossada, em aparte, pelo deputado Tony Gel (MDB).

Erick Lessa ainda comentou a expectativa pela instalação de um hospital de campanha no pátio do Hospital Mestre Vitalino. “Segundo o diretor dessa unidade, dez respiradores para UTI já chegaram, e são aguardados outros dez para amanhã”, informou. Ao todo, o equipamento deverá contar com 102 leitos, sendo 20 deles com suporte ventilatório. Tony Gel também registrou a importância de UTIs no Agreste: “Vagas vão servir aos agrestinos e a outras regiões”.

O Dia do Pastor, comemorado em 10 de junho, foi homenageado por Erick Lessa ao fim do discurso. “Esses líderes religiosos têm a vocação do cuidado com as pessoas, trazendo os ensinamentos da Bíblia e valores essenciais para o momento que estamos passando: fé, abdicação e resgate de vidas”, observou.

Foto: Reprodução/Roberta Guimarães