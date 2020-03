Deputados comentam ações de combate ao coronavírus no Estado

Alguns deputados ocuparam a tribuna, na Reunião Plenária desta segunda (2), para repercutir e apresentar sugestões para evitar a propagação do coronavírus em Pernambuco. Henrique Queiroz Filho (PL-foto) propôs que o Governo do Estado viabilize campanhas de orientação no Interior, a exemplo da que foi promovida na Região Metropolitana do Recife. Pastor Cleiton Collins(PP) defendeu uma Frente Parlamentar na Alepe para acompanhar as políticas públicas relacionadas ao Covid-19. Já a presidente da Comissão de Saúde da Casa, Roberta Arraes (PP), colocou-se à disposição para debater formas de o Legislativo pernambucano se inserir na luta contra a disseminação do vírus.

Queiroz Filho informou que, antes do Carnaval, as Prefeituras do Recife e de Olinda capacitaram representantes do trade turístico, do Sindicato dos Taxistas e motoristas de aplicativos sobre o vírus. “Um dos objetivos foi deixar os profissionais aptos a dar as primeiras orientações aos visitantes sobre o problema e tranquilizar os turistas”, pontuou.

Segundo o parlamentar, muitas cidades do Interior, principalmente as que irão receber visitantes na Semana Santa e no período junino, deveriam receber esse tipo de ação. “Queremos que a mesma abordagem ocorra nos demais municípios, a fim de proteger a população dos males da epidemia. Sabemos que hábitos de higiene podem evitar o contágio e nós precisamos trabalhar para que todos tenham acesso às informações”, ressaltou.

Cleiton Collins acredita que o Poder Executivo precisa investir na difusão de informações, com mais atenção às comunidades carentes, pois a comunicação que chega via redes sociais às vezes confunde a população. “O Estado e os municípios deveriam elaborar materiais de divulgação para distribuir em locais de grande aglomeração, como igrejas, por exemplo”, destacou.

O deputado lembrou que o vírus surgiu na China sem alarde e, aos poucos, a contaminação foi aumentando até chegar a outros países, como o Brasil. Para Collins, só a informação será capaz de proteger as pessoas do contágio. “Sugiro que a Mesa Diretora da Casa crie uma Frente Parlamentar para acompanhar as ações do Estado relativas ao problema”, concluiu.

Roberta Arraes salientou, por sua vez, que o problema tem causado apreensão mundial e ainda não se sabe até onde irá se estender. Segundo a parlamentar, o Brasil tem 252 casos suspeitos e, até agora, duas pessoas foram contaminadas. A deputada acredita na capacidade dos profissionais de saúde do País e elencou algumas ações da Secretaria de Saúde de Pernambuco para prevenir o contágio.

“O Estado vai encaminhar um projeto de lei à Assembleia propondo o aumento do número de cargos efetivos no Hospital Oswaldo Cruz, a fim de convocar 120 profissionais aprovados no último concurso público. Também foram repassados R$120 mil aos hospitais de referência para compra de insumos, e adotadas medidas de precaução, em parceria com a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), em portos e aeroportos”, anunciou.

Roberta Arraes destacou, além disso, que o Governo montou um esquema para preparar a rede pública para receber os casos suspeitos, ressaltando que as medidas de higiene são a principal forma de evitar o contágio. “Lembro que a difusão de fake news tem atrapalhado a boa prestação de serviço por parte do Estado e alerto para que toda informação recebida deverá ter o aval de algum órgão de saúde.” A deputada ainda salientou que a Comissão de Saúde irá se reunir com a Comissão de Cidadania para definir que caminhos a Assembleia poderá tomar para ajudar no combate à disseminação do coronavírus.

Foto: Roberto Soares