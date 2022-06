Desafios da aprendizagem, saúde emocional e reflexos da pandemia são pauta de Congresso de Educação

Com o objetivo de contribuir para a formação continuada de docentes, discentes, pesquisadores e profissionais de áreas ligadas à Educação e demais interessados, será promovida nos próximos dias 27 e 28 de junho, às 19h30, a edição on-line do 24 º Congresso Internacional de Educação da LBV.

Sob o tema “Desafios da aprendizagem e a saúde emocional — reflexos da pandemia: uma visão além do intelecto”, o evento contará com a participação de educadores e profissionais ligados à área da Saúde Emocional, que vão compartilhar estratégias de acolhimento no ambiente escolar e também práticas pedagógicas como contribuição à educação brasileira e internacional em diversas abordagens, com renomados palestrantes.

“Os impactos da emoção na cognição, nas aprendizagens e nas relações sociais e afetivas” é o tema da palestra a ser proferida pela dra. Ângela Mathylde Soares, que é pedagoga, psicopedagoga, psicanalista, neurocientista, mestre e doutora em Estudos Psicanalíticos pela Escola de Psicanálise Clínica do Rio de Janeiro, filiada à UK Psychoanalytical Society (Londres), doutora em Teoria e Prática Clínica Psicanalítica e Psicopatologia pela Erich Fromm World University de Miami (Flórida, Estados Unidos) e presidente do Congresso Internacional Brain Connection Brasil.

“É possível ter saúde mental em tempos desafiadores?” será o foco da explanação a ser apresentada pela dra. Karen Scavacini, psicóloga, psicoterapeuta, mestre em Saúde Pública pelo Instituto Karolinska Institutet (Suécia), doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP), idealizadora e cofundadora do Instituto Vita Alere, diretora científica da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio (Abeps), membro do “Advisory Board” do Centro de Valorização da Vida (CVV) e membro do “Suicide and Self Injury Advisory Commitee”, do Facebook.

“Estratégias práticas para estimular o aprendizado”, com a participação da dra. Talita Pazeto, pedagoga, pós-graduada em Psicopedagogia, mestre e doutora em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP) e diretora do Premium Tismo, centro de desenvolvimento comportamental que atende crianças e adolescentes autistas.

“Desafios da aprendizagem e a saúde emocional — reflexos da pandemia: uma visão além do intelecto”, tema principal do encontro sob o olhar de Suelí Periotto, mestre e doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), superintendente educacional da LBV e supervisora da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, da Legião da Boa Vontade.

Vale destacar que as inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.lbv.org/congresso-de-educacao. O ingresso terá o valor simbólico de R$ 20,00 e dará direito a certificação. Vale ressaltar que o evento deve ser acompanhado ao vivo. Inclusive, terá tradução simultânea para português, Libras, espanhol e inglês.