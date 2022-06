Descubra quais são os alimentos essenciais para fortalecer a imunidade

Com a chegada da estação mais fria do ano é importante garantir que o sistema imunológico esteja funcionando da melhor maneira possível para influenciar diretamente na resposta do organismo frente aos agentes virais presentes no ambiente. E uma das melhores formas de estimular o sistema de defesa do corpo é investir em uma alimentação equilibrada que inclua grande variedade de frutas, vegetais frescos, grãos integrais, proteínas e óleos saudáveis. Mas quais alimentos, em específico, devo ingerir para aumentar a imunidade? Para ajudar nesta escolha, o Viver Bem, programa da Sodexo Benefícios e Incentivos que promove ações de nutrição, saúde, bem-estar e qualidade de vida, preparou um e-book com dicas importantes elaboradas pela Soraia Batista, nutricionista da companhia.

“A ingestão adequada de nutrientes traz inúmeros benefícios ao nosso organismo, tornando o nosso corpo mais resistente a vírus e bactérias. Consumir alimentos, fonte de vitaminas e minerais, por exemplo, estimulam o fortalecimento do nosso sistema imunológico, auxiliando na prevenção e combate de diversas doenças”, afirma Batista, também responsável pelo Viver Bem.

O consumo desses alimentos combinado a prática regular de exercícios físicos é um bom caminho para quem busca qualidade de vida, e muitos brasileiros já estão tomando providências para serem mais saudáveis. Segundo dados da pesquisa O Futuro da Vida no Trabalho da Sodexo realizada em parceria com a Harris Intercative, 30% dos entrevistados que afirmaram estar com bem-estar abaixo do normal, buscaram sair dessa situação através da atividade física.

Confira algumas dicas a seguir:

Vitamina A: Essa vitamina ajuda a modular a imunidade. É encontrado na natureza em sua forma pré-formada (o retinol) em alimentos de origem animal, como nos seus precursores, os carotenoides, que aparecem em vegetais. O corpo tende a aproveitar melhor a versão de origem animal. É encontrado na cenoura, batata doce, folhas de brócolis, manga, couve, fígado, gema de ovo, leite e derivados.

Vitamina C: Essa vitamina age como um importante nutriente antioxidante. Em relação aos resfriados comuns e gripes, pode auxiliar na redução do tempo de duração dos episódios gripais. É encontrado no kiwi, goiaba, brócolis, frutas cítricas, frutas vermelhas, talos da couve e salsa.

Vitamina D: Conhecida por sua ação nos ossos, a vitamina D também auxilia no sistema imunológico. A principal forma de obtê-la é pela exposição aos raios solares. É encontrado em peixes, ovos e produtos lácteos.

Vitamina E: Desempenha um papel duplo no fortalecimento da resposta imune do organismo. Ela age como antioxidante, ajudando a proteger as células dos efeitos prejudiciais dos radicais livres, e também possui efeito anti-inflamatório. É encontrado no azeite de oliva extravirgem, castanhas, avelã, semente de girassol, abacate.

Zinco: É o mineral que possui maior importância para o sistema imune. Em geral, idosos possuem deficiência de zinco, observada pela sensação de diminuição do paladar. Pessoas que seguem dietas vegetarianas restritas também podem ter carência da substância. É encontrado em sementes, castanhas, amêndoas, cereais integrais e casca da tangerina.

Selênio: É um mineral de alto poder antioxidante, mas que também tem função imunológica. Participa, portanto, do controle de radicais livres, moléculas que se formam naturalmente, inclusive com a resposta do sistema imune a infecções, mas cujo excesso causa danos em células e nos órgãos. O nutriente pode ser encontrado em frutos do mar, carne vermelha, frango, laticínios, pães e cereais e castanhas, principalmente a castanha do Pará, que contém cerca de 91 microgramas. São necessárias apenas 5 castanhas por dia para atingir a quantidade de selênio recomendada para adultos (400 microgramas).

Ervas e especiarias: Costumam ter uma alta poder antioxidante em humanos por conter muitos compostos bioativos. Cravo, canela, gengibre, pimenta preta e cúrcuma são conhecidas como estimuladores da imunidade, possuindo também propriedades antivirais. O gengibre é rico em ácido ascórbico (a vitamina C) e piridoxina (vitamina B5), ambas têm propriedades expectorantes, e reduzem a inflamação e a dor. O açafrão da terra (cúrcuma), é rico em curcumina, uma substância com propriedades terapêuticas, dietéticas, antibacterianas, antivirais e antifúngicas.

Compostos bioativos: Possuem ação antioxidantes e anti-inflamatórias. Está presente nas frutas, verduras, legumes e sementes em geral.