Desfile cívico no Recife marca o Bicentenário da Independência do Brasil

A sociedade brasileira comemora, neste 7 de setembro de 2022, o Bicentenário da Independência. O desfile cívico que comemora este marco histórico nacional foi realizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o comandante militar do Nordeste (CMNE), general de Exército Richard Fernandez Nunes, conduziram as celebrações.

“São 200 anos da Independência do Brasil, sabendo que temos muito o que fazer para termos o país que queremos. Precisamos trabalhar para diminuir desigualdades, avançar nas políticas sociais e ofertar mais emprego e renda para a população. É sempre importante comemorar esta data porque é com independência, democracia e justiça que iremos avançar em busca do país que queremos para o futuro”, enfatizou Paulo Câmara. O palanque das autoridades foi instalado em frente ao Campus Recife da Universidade Salgado de Oliveira (Universo). O evento teve início às 7h30, com a revista da tropa pelo comandante militar do Nordeste. Já o desfile propriamente dito começou às 8h30 e foi aberto pelo Destacamento das Escolas e Entidades, que este ano reuniu 41 centros educacionais e entidades da sociedade civil. Em seguida houve o desfile das tropas, quando o comandante da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada (10ª Bda Inf Mtz), general de Brigada André Luiz Aguiar Ribeiro, apresentou o Grupamento de Desfile ao Governador do Estado. As tropas eram formadas por 320 militares da Marinha do Brasil, 1.095 do Exército Brasileiro, 320 da Aeronáutica, 620 da Polícia Militar de Pernambuco e 180 do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Após a passagem dos grupamentos a pé, o desfile motorizado reuniu 120 viaturas militares e 41 veículos civis, além de 45 conjuntos a cavalo do Regimento de Polícia Montada Dias Cardoso.

Prestigiaram o desfile os secretários estaduais coronel Carlos José (Casa Militar), Humberto Freire (Defesa Social), Cloves Benevides (Justiça e Direitos Humanos) e Gilberto Freyre Neto (executivo de Relações Internacionais); os comandantes da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Roberto Santana, e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, coronel Rogério Coutinho; o chefe da Polícia Civil, delegado Nehemias Falcão; e o gerente geral da Polícia Científica, perito Fernando Benevides.