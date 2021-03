Detento é morto em cela no presídio de Itaquitinga e há suspeita de estrangulamento

Um presidiário foi morto no Presídio de Itaquitinga, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, distante 85 quilômetros do Recife. Segundo a Secretaria-Executiva de Ressocialização de Pernambuco (Seres), não havia sinais de uso de armas e há suspeita de que o detento tenha sido estrangulado.

Por meio de nota divulgada nesta segunda (22), a Seres informou que o corpo de Evandro Domingos de Freitas, de 28 anos, foi encontrado na cela de disciplina, no sábado (20).

Ele foi levado para esse setor, onde ficam os presidiários punidos pela direção da unidade, depois de policiais penais encontrarem drogas entre seus objetos pessoais.

Evandro foi levado para a delegacia da cidade. Ao voltar para o presídio, seguiu para o setor de disciplina. Ainda de acordo com a Seres, a vítima se envolveu em uma confusão com outros três detentos.

Os suspeitos por envolvimento na morte foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) “para providências cabíveis”. Depois, voltaram para o presídio.

Flagrantes

Nos últimos dias, a Seres apreendeu armas e drogas em presídio de Pernambuco. No sábado (20), um homem foi flagrado jogando pacotes para dentro da Penitenciária Professor Barreto Campelo (PPBC), em Itamaracá, no Grande Recife, que foram recolhidos do outro lado do muro por detentos

Pistolas, munições, latas de cerveja e cachaça, facas, celulares foram apreendidos durante revista no Presídio Frei Damião de Bozzano, no Complexo do Curado, no Recife — Foto: Seres/Divulgação

Segundo a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), o material foi apreendido por policiais penais da unidade.

Na quinta (18), quatro pistolas e mais de 200 munições foram apreendidas no Presídio frei Damião de Bozzano, no Complexo do Curado, no Recife.

Além disso, os policiais penais recolheram bebidas alcoólicas, facas e remédios controlados, que são usados como entorpecentes.

*G1PE