Detran Itinerante chega ao município de Limoeiro para vacinação

Com gerador próprio, banheiro e frigobar para conservação das vacinas, o Detran Itinerante, caminhão que circula nas operações de trânsito, chega ao município de Limoeiro, a 77km do Recife, no Agreste pernambucano, nesta segunda (dia 6), para dar continuidade ao programa de vacinação de idosos contra a gripe (Influenza/H1N1). Assim como em outras localidades, a abordagem será no modelo “drive thru”, para reduzir o contato pessoal. A ação acontece numa parceria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) com a Prefeitura de Limoeiro, por meio da Secretaria da Saúde, e vai ocorrer das 9h às 16, na Praça da Bandeira, centro da cidade.

Durante o período da vacinação, o (Detran-PE) vai disponibilizar uma equipe de agentes de trânsito, responsável pela ordenação do tráfego no local. Haverá ainda, um PK, veículo que tem um letreiro luminoso acoplado, para divulgar o ponto de vacinação. Já o município oferece, além dos profissionais da saúde, uma equipe de guardas municipais. A atuação do Detran-PE, faz parte da operação Prevenção “Segundos que Salvam vidas”, que, neste caso, coordena a circulação dos veículos para evitar congestionamentos.

Diante da pandemia provocada pelo coronavírus, o uso do “drive thru” contribui para evitar aglomerações e para oferecer mais conforto aos que já passaram dos 60 anos de idade. Em parceria com as prefeituras municipais, o Detran-PE já realizou operações voltadas para a imunização de idosos nas cidades do Recife, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Escada e agora, Limoeiro. A atuação do órgão vem aliada ao que foi adotado pelo Governo de Pernambuco, para tentar impedir a contaminação da população pelo coronavírus, com medidas preventivas como o isolamento social.

No Recife – Em parceria com a Prefeitura da Cidade do Recife, o

Detran-PE prossegue, em novos bairros do município, com as ações de apoio para imunizar mais idosos. Hoje (03), a operação Prevenção “Segundos que Salvam Vidas”, ocorreu a partir das 7h, na Av. Beberibe, em frente ao campo do Arruda. No local, a Diretoria de Fiscalização do órgão utilizou dois PKs, um do lado onde aconteceu a atividade, e o outro na via de sentido oposto. Ambos servem para exibir avisos luminosos indicando o local da vacinação. Além dos dois veículos e da equipe de agentes do Detran-PE, a ação contou ainda, com guardas da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), profissionais da Secretaria da Saúde municipal e o caminhão Detran Itinerante.