Detran-PE amplia atuação para vacinar idosos

Depois de atuar no sistema “drive thru”, para vacinação de idosos contra a gripe (Influenza/H1N1), na cidade do Recife e em municípios da Região Metropolitana, equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE), por meio da operação Prevenção “Segundos que Salvam vidas”, passam também a integrar ações em domicílios. A nova modalidade de vacinação ocorre inicialmente no município de São Lourenço da Mata, na última terça (31), e na quarta (1º/04) e quinta (02/04), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Para isso, o Detran-PE vai disponibilizar agentes de trânsito e viaturas para contribuir com a vacinação de idosos que moram em locais de difícil acesso.

Enquanto amplia a atuação em São Lourenço da Mata, o órgão expande e reforça as atividades em outras localidades. Nesta terça (31), por exemplo, a operação chega à cidade de Escada, na Zona da Mata, por meio do sistema “drive thru”. A vacinação vai ocorrer, das 14 às 17h, em frente ao Banco do Brasil. Já no Recife, a ação prossegue, agora, em novo local, na Av. Recife, em parceria com a Prefeitura da Cidade do Recife.

Segundo o diretor presidente do Detran-PE, Roberto Fontelles, para todos os pontos de “drive thru” o departamento de trânsito disponibiliza o Detran Itinerante, que é um caminhão com gerador próprio, frigobar (para conservação das vacinas) e banheiro. Também oferece viaturas de apoio e um PK (carro com painel luminoso) avisando do ponto de vacinação. Fontelles reforça que, além de evitar aglomerações, o sistema oferece contribuição na prevenção do coronavírus, e ainda fiscaliza e organiza o tráfego de veículos nos pontos de vacinação.

Em parceria com as prefeituras municipais, o Detran-PE já realizou operações para com a imunização de idosos nas cidades do Recife, Camaragibe e São Lourenço da Mata. A atuação do órgão visa apoiar as determinações do Governo de Pernambuco, que priorizam evitar a contaminação da população com medidas de prevenção e isolamento social.