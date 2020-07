DETRAN realiza primeiro curso online de mecânica básica para mulheres

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE, por meio da Coordenadoria de Educação para o Trânsito, abre nesta teça- feira (28), as inscrições para o primeiro curso online “Mecânica básica para mulheres”, com aulas remotas e totalmente gratuito. O objetivo da ação, que é de responsabilidade da Escola Pública de Trânsito – EPT, é oferecer conhecimento e manejo da mecânica básica dos veículos de 4 rodas, face as demandas de prevenção e resolução de problemas mecânicos, contribuindo para a segurança e qualidade de vida no trânsito.

O curso acontecerá de 12 a 28 de agosto, com carga horária de 4h/aula e certificado digital pela EPT. Como pré-requisito, ser pernambucana, maior de 18 anos e possuir celular com DDD 81. As interessadas devem se inscrever pelo site www.detran.pe.gov.br. Não precisa ser habilitada para participar do curso.

Essa ação faz parte do plano de convivência apresentado pelo Governo de Pernambuco para o enfrentamento do COVID-19, o qual estabelece protocolos gerais e setoriais, visando melhorar os fatores de proteção e, com isso, evitar a proliferação do Covid-19, com medidas protetivas.

QUARTAS-FEIRAS (NOITE) SEXTAS-FEIRAS (TARDE) 12/08/20 -19H 14/08/20 -14H 19/08/20 -19H 21/08/20 -14H 26/08/20 – 19H 28/08/20 – 14H